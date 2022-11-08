Оккупанты планируют сделать в Запорожской области "визовый режим" с Украиной

Для въезда на временно захваченную территорию Запорожской области российские захватчики хотят ввести новый пропускной режим и визы.

Об этом сообщает Бердянский городской совет.

"Жителям, которым нужно будет приехать в оккупацию, теперь может понадобиться виза для въезда на оккупированную территорию. Новый пропускной режим рашисты якобы собираются ввести с 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.

На блокпосте в Васильевке российские военные угрожают выезжающим из оккупации людям, что те больше не смогут вернуться назад, потому что скоро будет введен визовый режим.