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Оккупанты планируют сделать в Запорожской области "визовый режим" с Украиной

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Новый пропускной режим рашисты якобы собираются ввести с 1 января 2023 года

Оккупанты планируют сделать в Запорожской области "визовый режим" с Украиной

фото из свободных источников

Новина українською

Для въезда на временно захваченную территорию Запорожской области российские захватчики хотят ввести новый пропускной режим и визы.

Об этом сообщает Бердянский городской совет.

"Жителям, которым нужно будет приехать в оккупацию, теперь может понадобиться виза для въезда на оккупированную территорию. Новый пропускной режим рашисты якобы собираются ввести с 1 января 2023 года", - говорится в сообщении.

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На блокпосте в Васильевке российские военные угрожают выезжающим из оккупации людям, что те больше не смогут вернуться назад, потому что скоро будет введен визовый режим.

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В статье: война с россией
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