ВСУ подтвердили колоссальные потери россиян под Павловкой. Известны детали

Колоссальные потери российской армии под Павловкой (Донецкая область) является правдой. Туда к оккупантам уже едут офицеры, чтобы подавить бунт недовольных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Президент (Владимир Зеленский - ред.), как верховный главнокомандующий имеет всю информацию, и то, что он сказал о 155-й бригаде морской пехоты - это правда, там большие потери, они обратились к губернатору. Более того, мы сегодня имеем перехват, что из Тихоокеанского флота к ним едут офицеры-воспитатели, бывшие политруки с целью погасить этот бунт и поднимать их морально-психологическое состояние", - рассказал Череватый.

Напомним, ранее российское издание "Медуза" опубликовало материал о том, что военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами на действия командования, допустившего большие потери.

Так, российские морпехи жаловались, что потеряли сотни человек за четыре дня в Донбассе.

После этого российские военные блоггеры опубликовали и распространили письмо, в котором утверждалось, что российское военное руководство покинуло бригаду.

Тем временем в Институте изучения войны (ISW) назвали положение российских войск в Павловке "достаточно ужасным". Опираясь на информацию о больших потерях армии РФ.