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ВСУ подтвердили колоссальные потери россиян под Павловкой. Известны детали

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Российская 155-я бригада морской пехоты несет колоссальные потери

ВСУ подтвердили колоссальные потери россиян под Павловкой. Известны детали

фото из свободных источников

Новина українською

Колоссальные потери российской армии под Павловкой (Донецкая область) является правдой. Туда к оккупантам уже едут офицеры, чтобы подавить бунт недовольных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Президент (Владимир Зеленский - ред.), как верховный главнокомандующий имеет всю информацию, и то, что он сказал о 155-й бригаде морской пехоты - это правда, там большие потери, они обратились к губернатору. Более того, мы сегодня имеем перехват, что из Тихоокеанского флота к ним едут офицеры-воспитатели, бывшие политруки с целью погасить этот бунт и поднимать их морально-психологическое состояние", - рассказал Череватый.

Напомним, ранее российское издание "Медуза" опубликовало материал о том, что военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами на действия командования, допустившего большие потери.

Так, российские морпехи жаловались, что потеряли сотни человек за четыре дня в Донбассе.

После этого российские военные блоггеры опубликовали и распространили письмо, в котором утверждалось, что российское военное руководство покинуло бригаду.

Тем временем в Институте изучения войны (ISW) назвали положение российских войск в Павловке "достаточно ужасным". Опираясь на информацию о больших потерях армии РФ.

Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении прокомментировал информацию о колоссальных потерях оккупантов в районе Павловки и посоветовал россиянам спастись не жалобами, а жестким протестом.

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В статье: война с россией
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