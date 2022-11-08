Комментатор MEGOGO Галина Виниченко: У меня есть хейтер - сразу написал, что в принципе против интеграции женщин в футбол
Галина Виниченко не так давно начала работать на MEGOGO
Комментатор MEGOGO Галина Виниченко рассказала о реакции на свою работу.
– У меня есть персональный хейтер. Он очень активный пользователь MEGOGO, который смотрит очень много игр. И я ему не зашла с первого матча. Он написал, что в принципе против интеграции женщин в футбол. К примеру, против арбитрин в мужском футболе. То есть человек уже в принципе пристрастный.
Плюс у него очень большой фанатский опыт, который дает ощущение определенной профессиональности. И он под каждый матч приходит и пишет негативные комментарии. Под некоторыми трансляциями – до 20.
Было еще несколько негативных отзывов, особенно в матче "Копенгаген" – "
Есть и критика у людей, что иногда я медленно реагирую, что мне не хватает эмоций, динамики, что путаю игроков – извините, бывает пока. Но они не ставят на меня крест. Просто констатируют факт, что это есть, и желают удачи. Такую критику я воспринимаю. Я сама это понимаю и благодарна, что люди, понимая все эти недостатки, дают мне шанс и выражают свою поддержку. Мне это очень важно.
Пытаюсь быть эмоциональной, но пока это у меня получается искусственно. Кто-то писал, что гол забили, а комментатор даже не радуется. К примеру, "Манчестер Сити" забивает мяч "Копенгагена". Но ведь я стараюсь быть и объективной.
Но не все комментарии отрицательные. Мне сложно оценить пропорцию, но где-то в половине заходит то, как я комментирую.
– Не могу обойти тему сексизма. Претензии в основном из-за того, что ты девушка?
– Нет. Этот мой хейтер отметил, что он в принципе против девушек. Также было еще несколько сексистских комментариев. А еще некоторые предположили, что я мажорка, потому что окончила университет имени Шевченко, а туда якобы закрыта дорога для обычных людей. Была версия, что я чья-то родственница на MEGOGO. Хорошо, что не любовница.
А большинству не нравится манера комментирования, что я недостаточно эмоционально это делаю, что можно уснуть, что я часто теряюсь в моменты обострений. Иногда я действительно не могу вовремя подобрать слова, особенно если быстро забили гол, а я в этот момент что-то рассказывала.
Но дайте мне немного времени! Я уверена, что Виктор Вацко свои первые матчи не комментировал, как он делает это сейчас. Это касается всех комментаторов. Нужно время и опыт.
Популярное сейчас
- Заря упустила шанс ситуативно выйти на второе место. Таблица и результаты тура УПЛ
- В Ренне назвали игрока Шахтера, которого они больше всего остерегаются
- Из-за популярности Эрлинга Холанда курортный край в шведском графстве лишился потока туристов
- Можно просто Зина. Украинские десантники сбили российский Су-30 из зенитной установки
- "Завали свой рот, клоун". Милевский взорвался после шутки Василькова про его внешний вид. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО