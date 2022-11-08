В Тернополе продали памятный знак советского самолета, а на полученные деньги купили дроны для ВСУ
Советский хлам мало кому нужен, но ради помощи армии, предприниматели его купили
фото из свободных источников
В Тернополе продали памятный знак в виде советского самолета, и на полученные деньги купили три дрона для ВСУ.
Об этом сообщил
"Памятник в виде старого советского самолета, находившегося на входе в парк Национального возрождения, купили с аукциона. Понятно, что советский хлам мало кому нужен. Но ради помощи армии, предприниматели его купили.
За вырученные денежные средства и средства бюджета приобрели дроны Мавик 3 – 2 шт. и Мавик 2 – 1 шт. на общую сумму 539 436 грн. Пусть они помогут как можно быстрее одержать победу!", - написал мэр.
Напомним, что монумент в виде советского самолета МиГ-17 стоял в Тернополе с 1972 году. Впрочем, в апреле этого года сам самолет был убран со стелы, так как он был признан аварийным.
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