В Одесской ОВА обещают в ближайшее время демонтировать памятник Екатерине II

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заверил, что памятник Екатерине II в Одессе не будут разрушать, его просто демонтируют и перевезут.

Об этом Братчук заявил в эфире телемарафона.

"Четыре фигуры памятника "Основателям Одессы" вернутся в музей. Что касается фигуры Екатерины II, которая не имеет никакой ценности, она будет в безопасном месте.

Это будет демонтаж, это не будет разрухой, разрушением.

Найдется место, где она будет находиться.

Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт", - заявил Братчук.

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Напомним, что Одесский горсовет сообщил о завершении голосования, на котором большинство горожан поддержали демонтаж памятника "Основателям Одессы".