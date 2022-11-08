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В Одесской ОВА обещают в ближайшее время демонтировать памятник Екатерине II

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(5 голосов)

Перенесут в "безопасное место"

В Одесской ОВА обещают в ближайшее время демонтировать памятник Екатерине II

Одесский курьер

Новина українською

Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заверил, что памятник Екатерине II в Одессе не будут разрушать, его просто демонтируют и перевезут.

Об этом Братчук заявил в эфире телемарафона.

"Четыре фигуры памятника "Основателям Одессы" вернутся в музей. Что касается фигуры Екатерины II, которая не имеет никакой ценности, она будет в безопасном месте.

Это будет демонтаж, это не будет разрухой, разрушением.

Найдется место, где она будет находиться.

Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт", - заявил Братчук.

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Напомним, что Одесский горсовет сообщил о завершении голосования, на котором большинство горожан поддержали демонтаж памятника "Основателям Одессы".

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В статье: война с россией Сергей Братчук
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