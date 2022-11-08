В Одесской ОВА обещают в ближайшее время демонтировать памятник Екатерине II
Перенесут в "безопасное место"
Одесский курьер
Представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук заверил, что памятник Екатерине II в Одессе не будут разрушать, его просто демонтируют и перевезут.
Об этом Братчук заявил в эфире телемарафона.
"Четыре фигуры памятника "Основателям Одессы" вернутся в музей. Что касается фигуры Екатерины II, которая не имеет никакой ценности, она будет в безопасном месте.
Это будет демонтаж, это не будет разрухой, разрушением.
Найдется место, где она будет находиться.
Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет закрыт", - заявил Братчук.
Напомним, что Одесский горсовет сообщил о завершении голосования, на котором большинство горожан поддержали демонтаж памятника "Основателям Одессы".
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