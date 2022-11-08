Российские оккупанты ограбили коньячный завод Таврия: вывезли все оборудование и продукцию
Оккупанты вывозят все, что могут
фото из свободных источников
Российские захватчики ночью вывозили оборудование коньячного завода "Таврия", расположенного в захваченной Новой Каховке Херсонской области.
Об этом рассказал городской голова Новой Каховки Владимир Коваленко, сообщает Укринформ.
"Заехало на завод очень много транспорта. Как мне сообщили, почти всю ночь транспорт с территории предприятия выезжал и вывозил накрытые брезентом грузы", - отметил мэр.
Он предполагает, что похитить российские захватчики могли у предприятия автоматические линии разлива и наибольшую ценность - спирты для уникального коллекционного коньяка.
Как сообщалось ранее, захватчики отключили в Херсонской области интернет и мобильную связь от украинских операторов; они блокируют зеленые коридоры, похищают местных жителей, занимаются мародерством, грабят предприятия.
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