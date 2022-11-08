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СМИ: КНДР начала шить зимнюю форму для российских военных

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Зима близко

СМИ: КНДР начала шить зимнюю форму для российских военных

фото из свободных источников

Новина українською

На фабриках Северной Кореи начались работы по пошиву зимней формы для военных РФ.

Об этом сообщает Radio Free Asia.

"Шить форму для российских военных начали по меньшей мере три фабрики в Пхеньяне и неуточненное количество в других местах. Речь идет о непосредственно форме, белье и обуви, сырье для которых предоставляет Россия", - говорится в сообщении.

Как отмечает издание, дальше их должны по железной дороге отправлять в Россию через узкий перешеек, соединяющий страны. Этот путь в начале ноября "разморозили" после восьмимесячной паузы из-за пандемии коронавируса. Сообщается, что около месяца выполняет российский заказ фабрика в Моранбонге (Пхеньян).

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К правдивости этой информации наталкивает заявление российского посольства в КНДР несколько недель назад. Речь шла о том, что РФ заинтересована покупать одежду и обувь из Северной Кореи.

Также отмечается, что резолюция ООН 2375 от сентября 2017 г.ода запрещает Северной Корее любой экспорт изделий текстильной промышленности. Издание сообщает, что Северной Корее выгодно такое сотрудничество для получения иностранной валюты, особенно после вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса.

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В статье: война с россией
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