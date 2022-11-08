Максимов: Уже так наездился без семьи, что хочется уже поработать где-то в Украине
Тренер рассказал о своем нынешнем положении
Фото: Александр Приходько
Украинский тренер Юрий Максимов, который сейчас находится без команды, прокомментировал свое нынешнее положение.
"После "Ворсклы" меня приглашали в Азербайджан, но как-то сразу не хотел ехать. Приглашали в ту команду, с которой я выиграл Кубок. Сейчас она не "Кешля" называется, а "Шамахы". Я отказался. Потом был вариант из Грузии, но тоже там не захотел, потому что так не хочется после кого-то говно убирать, как говорится. Уже хочется с нуля что-то начать и делать. А так приходишь все время за кого-то… Из Украины не было предложений.
Работа за пределами постсоветского пространства? Я уже так наездился. И в россии поработал, и в беларуси, Казахстане, Азербайджане. Так наездился без семьи, что хочется уже где-то в Украине. Если будет какое-то интересное предложение, то поеду", - сказал Максимов.
Напомним, что последним клубом специалиста была "
Популярное сейчас
- Вальверде попал мячем на балкон жилого дома. Хозяин выставил снаряд на продажу
- Итальянский гранд и хорватский перспектив. Рух и Шахтер узнали соперников по Юношеской лиге УЕФА
- В Ренне назвали игрока Шахтера, которого они больше всего остерегаются
- Известно, какой процент территорий Украины уже смогли освободить ВСУ от российской нечисти
- Красотка дня. Соблазнительная вторая половинка лидера полузащиты Фенербахче. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена вратаря и одноклубника Малиновского в Аталанте. ФОТО
Новости по теме
- 12:34 Украинские Главный военком Киева: Повестку следует ожидать всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет
- 09:37 Украинские Ризнык: Забивать грандам нашего футбола всегда сложно. Но мы смогли отыграться
- 09:51 Прогнозы на футбол Львов - Верес. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины 18.10.2022