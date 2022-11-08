Максимов: Уже так наездился без семьи, что хочется уже поработать где-то в Украине

Украинский тренер Юрий Максимов, который сейчас находится без команды, прокомментировал свое нынешнее положение.

"После "Ворсклы" меня приглашали в Азербайджан, но как-то сразу не хотел ехать. Приглашали в ту команду, с которой я выиграл Кубок. Сейчас она не "Кешля" называется, а "Шамахы". Я отказался. Потом был вариант из Грузии, но тоже там не захотел, потому что так не хочется после кого-то говно убирать, как говорится. Уже хочется с нуля что-то начать и делать. А так приходишь все время за кого-то… Из Украины не было предложений.

Работа за пределами постсоветского пространства? Я уже так наездился. И в россии поработал, и в беларуси, Казахстане, Азербайджане. Так наездился без семьи, что хочется уже где-то в Украине. Если будет какое-то интересное предложение, то поеду", - сказал Максимов.