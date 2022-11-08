  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. МИД РФ - о переговорах: С нашей стороны нет предварительных условий, кроме того, чтобы Украина проявила добрую волю
В тренде

МИД РФ - о переговорах: С нашей стороны нет предварительных условий, кроме того, чтобы Украина проявила добрую волю

Общие новости
(1 голосов)

Риторика явно изменилась

МИД РФ - о переговорах: С нашей стороны нет предварительных условий, кроме того, чтобы Украина проявила добрую волю

фото из свободных источников

Новина українською

Как только Украина вышла из переговорного процесса с РФ, а произошло это в мае, когда на поле боя ситуация была неоднозначной, а у РФ были значительные достижения в виде захваченных территорий, Кремль заявлял о различных условиях для восстановления переговоров с официальным Киевом. Но сегодня уже не май, ситуация на поле боя давно перешла через переломный момент, ВСУ начали освобождать свои территории, поэтому Москва решила изменить свою риторику.

Теперь там не ставят перед официальным Киевом никаких условий, а только ждут "доброй воли" Украины, чтобы все же вернуться к переговорам. По крайней мере, об этом заявил заместитель главы МИД России Андрей Руденко, слова которого цитируют росСМИ.

Читайте такжеТурция предлагает продлить действие "зернового коридора" еще на год

"С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия – чтобы Украина проявила добрую волю", - сказал Руденко.

Здесь следует напомнить, что президент Владимир Зеленский четко давал понять россиянам, что переговоры с ними будут возможны только тогда, когда оккупационные войска покинут все захваченные территории нашего государства. Но он объяснил и то, что дальнейший разговор также будет зависеть от того, каким образом российские оккупанты покинут нашу страну: если это будет добровольный выход, то это один тип диалога, более мягкий переход от войны к дипломатии, но если их выбьют отсюда украинские войска - это уже совсем другой тип.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде