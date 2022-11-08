Шон Пенн передал Зеленскому свой Оскар, в ответ получил орден За заслуги III степени
Голливудский актер в очередной раз посетил Украину
president.gov.ua
Голливудский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер Шон Пенн передал президенту Владимиру Зеленскому собственную статуэтку "Оскар".
Зеленский провел встречу Пенном, который уже в третий раз приезжает в Украину за время полномасштабного вторжения России, сообщает пресс-служба Офиса президента.
Глава государства поблагодарил Пенна за внимание и поддержку Украины и ее народа с начала этой войны и рассказал о текущей ситуации в стране. Собеседники обсудили возможности для поддержки Украины и сохранения внимания мира к трагическим событиям, которые происходят.
Пенн сообщил, что продолжает работу над своим фильмом об Украине.
Американский деятель искусств привез свою статуэтку "Оскар" и передал ее президенту как символ веры в победу Украины. Награда будет находиться в Украине до окончания войны.
В свою очередь Зеленский вручил Пенну орден "За заслуги" III степени, которым актер был награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.
Зеленский и Пенн также посетили Аллею смелости на столичной площади Конституции. На этой Аллее рядом с именами многих мировых лидеров, которые помогли Украине во время полномасштабного вторжения РФ, есть и именная табличка Пенна.
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