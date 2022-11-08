На спектакле на России актеры в форме ВСУ "расстреливали" зрителей. ВИДЕО
Подобные представления планируют показать в 12 городах России
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В российской Калуге пропагандисты устроили спектакль с "украинскими националистами" и "казнью" зрителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.
На роль "националистов" приняли "актеров" из ОРДЛО.
Подобные иммерсивные представления планируют показать в 12 городах России.
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