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На спектакле на России актеры в форме ВСУ "расстреливали" зрителей. ВИДЕО

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Подобные представления планируют показать в 12 городах России

На спектакле на России актеры в форме ВСУ "расстреливали" зрителей. ВИДЕО

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Новина українською

В российской Калуге пропагандисты устроили спектакль с "украинскими националистами" и "казнью" зрителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают соцсети.

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На роль "националистов" приняли "актеров" из ОРДЛО.

Подобные иммерсивные представления планируют показать в 12 городах России.

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В статье: война с россией
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