Шмыгаль - о возможной эвакуации из Киева: Нужно иметь план Б

Сейчас ситуация далека от того, чтобы объявить эвакуацию из Киева. Однако она может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Снова вернусь к теме об эвакуации населения из Киева или из другого города. Честный разговор здесь важен и правильный. Поэтому еще раз подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств: эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, всегда нужно иметь план Б, но сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию из любого неприфронтового города и тем более столицы.

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"Правительство, энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме. Закупаем резервное оборудование, готовятся дополнительные пункты обогрева, активно ведем переговоры с международными партнерами о доставке в Украину необходимого оборудования и техники, чтобы все быстро отремонтировать и быть готовыми к разным ситуациям", – объяснил премьер-министр.

Шмыгаль добавил, что энергетики работают, силы противовоздушной обороны тоже работают. Делается все возможное, чтобы поскорее восстановить полноценную работу энергосистемы.

Напомним, ранее издание The New York Times опубликовало материал, в котором со ссылкой на слова столичных властей сообщило, что в Киеве якобы планируется тотальная эвакуация в случае полного отказа электросети .