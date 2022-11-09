Усик: Зеленский - первый президент, кто не предал страну
Он не убежал
president.gov.ua
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) дал интервью польскому изданию Interia, где рассказал о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
– У вас на теле много патриотических татуировок. Можете рассказать о них?
– Я ношу много тату – герб Украины, карту. Я нанес герб в 2010 году, а карта появилась после Олимпиады 2012 года.
– россияне пытаются изменить эту карту...
– Я не обращаю на это внимания, потому что мы боремся за всю Украину.
– Как президент Зеленский справляется с этой борьбой?
– Президент Зеленский – шестой президент Украины. Но для меня он первый. Первый, кто не предал страну. Он не убежал и не бросил нас.
– Американцы заявляли, что его жизни угрожает опасность, предлагали его эвакуировать. Он ответил, что нужно оружие, а не эвакуация.
– Многие люди, многие украинцы не ожидали такого от нашего президента. Его действия объединили всех. Вместе мы идем к победе.
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