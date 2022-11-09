Обстановка на юге Украины за 8 ноября: сбита ракета Х-31 плюс ликвидировано полсотни россиян
Официальные источники сообщают
misselery
С применением авиации по направлению к Черному морю враг направил по побережью Одесщины Х-31, которую выпустил из самолета Су-30. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем, об этом сообщила пресс-служба Оперативного командования "Юг" на своей странице в социальной сети Facebook.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач. Установлено, что враг потерял 55 рашистов, 4 танка, зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2", самоходную гаубицу "Акация", два миномета и 9 единиц автобронетехники.
Уничтожено 2 склада вражеских боеприпасов неподалеку от Снигуревки и Костромки. Остальные потери противника доразведываются.
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