  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Военный летчик рассказал о десанте россии в Гостомеле, Мариупольскую операцию и украинские вертолеты
В тренде

Военный летчик рассказал о десанте россии в Гостомеле, Мариупольскую операцию и украинские вертолеты

Общие новости
(1 голосов)

Интересное интервью

Военный летчик рассказал о десанте россии в Гостомеле, Мариупольскую операцию и украинские вертолеты

Військове ТБ України

Новина українською

16-я отдельная бригада армейской авиации начала выполнять боевые задания с первых часов полномасштабного вторжения рф. Выведя технику из-под вероятного поражения россиянами, пара бортов отправилась в Киевскую область, где эффективно действовала на Гостомельском аэродроме – уничтожала вражеский десант, доставляла украинских военных и грузы. А затем армейские летчики обезвредили с неба вражеские колонны, шедшие на Киев.

Читайте такжеПилот, летавший на Азовсталь: По всем математическим расчетам выполнить задание было почти невозможно

"Распознать колонну противника – это не так просто. Необходимо подойти к ней вплотную, на 700-800 метров, чтобы увидеть, что именно это за колонна и в каком направлении она двигается. А это значит, что по вертолету будет открыт огонь из всех средств, абсолютно из всех", – рассказывает Олег, военный летчик.

О задачах, которые выполняла армейская авиация в феврале, полеты на Азовсталь, особенности выполнения операций по разным направлениям – смотрите в программе с летчиком армейской авиации:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде