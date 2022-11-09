Военный летчик рассказал о десанте россии в Гостомеле, Мариупольскую операцию и украинские вертолеты
Интересное интервью
Військове ТБ України
16-я отдельная бригада армейской авиации начала выполнять боевые задания с первых часов полномасштабного вторжения рф. Выведя технику из-под вероятного поражения россиянами, пара бортов отправилась в Киевскую область, где эффективно действовала на Гостомельском аэродроме – уничтожала вражеский десант, доставляла украинских военных и грузы. А затем армейские летчики обезвредили с неба вражеские колонны, шедшие на Киев.
"Распознать колонну противника – это не так просто. Необходимо подойти к ней вплотную, на 700-800 метров, чтобы увидеть, что именно это за колонна и в каком направлении она двигается. А это значит, что по вертолету будет открыт огонь из всех средств, абсолютно из всех", – рассказывает Олег, военный летчик.
О задачах, которые выполняла армейская авиация в феврале, полеты на Азовсталь, особенности выполнения операций по разным направлениям – смотрите в программе с летчиком армейской авиации:
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