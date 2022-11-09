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Почти 800 ликвидированных оккупантов. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 8 ноября

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Почти 800 ликвидированных оккупантов. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 8 ноября

Jim Huylebroek for The New York Times

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 77950 (+780) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2801 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 5666 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 1802 (+11) ед,
  • РСЗО – 393 (+2) ед,
  • средства ПВО ‒ 205 (+2) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1483 (+7),
  • крылатые ракеты – 399 (+0),
  • корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4227 (+11) ед,
  • специальная техника – 159 (+0).

Данные уточняются.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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