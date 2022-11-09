Почти 800 ликвидированных оккупантов. Генштаб опубликовал потери оккупантов за 8 ноября
Большие цифры
Jim Huylebroek for The New York Times
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 77950 (+780) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2801 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 5666 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 1802 (+11) ед,
- РСЗО – 393 (+2) ед,
- средства ПВО ‒ 205 (+2) ед,
- самолетов – 278 (+0) ед,
- вертолетов – 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1483 (+7),
- крылатые ракеты – 399 (+0),
- корабли / катера ‒ 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4227 (+11) ед,
- специальная техника – 159 (+0).
Данные уточняются.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Примера. Осасуна - Барселона 1:2. Левандовский подвел, но Рафинья выручил
- Мудрик - самый быстрый игрок группового раунда Лиги чемпионов
- Об отмененном голе в ворота Металлиста. Судейский эксперт объяснил, почему у Монзуль и ее помощниц есть оправдание
- Ликвидировано еще полтысячи оккупантов - Генштаб о потерях россиян за 6 ноября
- Быстро нашел замену Ванде? Икарди замечен в компании известной турецкой актрисы. ФОТО
- Красотка дня. Главная фанатка обидчика Днепра-1 в Лиге Конференций. ФОТО
Новости по теме
- 09:16 Украинские Ликвидировано еще более 700 оккупантов. Генштаб ВСУ о потерях россиян за 7 ноября
- 09:16 Украинские Ликвидировано еще полтысячи оккупантов - Генштаб о потерях россиян за 6 ноября
- 10:28 Украинские Еще около полутысячи убитых россиян. Генштаб обновил данные потерь рф на войне против Украины
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн