Politico: Зеленский смягчил позицию по переговорам с россией после подталкивания США

Подталкивание администрации президента США Джо Байдена привело к смягчению позиции президента Украины Владимира Зеленского в контексте того, что мирные переговоры с россией не могут начаться при президентстве путина. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

В понедельник Зеленский указал на пять условий для переговоров, в том числе озвученных ранее. Среди них восстановление территориальной целостности Украины, наказание за военные преступления и репарации. В отличие от прошлых заявлений, Зеленский не сказал о том, что путин должен уйти с поста, прежде чем такие переговоры могут состояться.

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Это изменение, по словам одного из источников, произошло после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, в частности, после личного визита к Зеленскому советника по национальной безопасности Байдена Джейка Салливана.

По словам высокопоставленного чиновника администрации, чиновники США не говорили Зеленскому и его помощникам напрямую, чтобы они изменили свою позицию, но передали, что Киев должен продемонстрировать свою готовность разумно и мирно закончить войну. В администрации надеются, что это покажет миру, что именно Украина, а не россия, хочет закончить войну.