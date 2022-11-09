Bloomberg: Венгрия заблокировала план ЕС касательно пакета помощи Украине

Венгрия заявила министрам финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в следующем году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

9 ноября Европейская комиссия предложит предоставить Киеву льготные кредиты на более стабильной основе, но эта инициатива потребует использования дополнительного пространства, имеющегося в бюджете ЕС.

Министр финансов Венгрии Михай Варга заявил своим коллегам, что не поддержит такой вариант, который нуждается в единодушной поддержке 27 правительств. В начале недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины.