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Bloomberg: Венгрия заблокировала план ЕС касательно пакета помощи Украине

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На 18 млрд евро

Bloomberg: Венгрия заблокировала план ЕС касательно пакета помощи Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Венгрия заявила министрам финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе, что не поддержит необходимые изменения для подготовки пакета помощи Украине в размере 18 миллиардов евро в следующем году. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

9 ноября Европейская комиссия предложит предоставить Киеву льготные кредиты на более стабильной основе, но эта инициатива потребует использования дополнительного пространства, имеющегося в бюджете ЕС.

Министр финансов Венгрии Михай Варга заявил своим коллегам, что не поддержит такой вариант, который нуждается в единодушной поддержке 27 правительств. В начале недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины.

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В статье: война с россией Европейский союз
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Источник:
bloomberg.com

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