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В Херсонской области россияне взорвали сразу несколько мостов, оккупанты снимают свои аквафреши

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И что бы это могло означать?

В Херсонской области россияне взорвали сразу несколько мостов, оккупанты снимают свои аквафреши

ТГ-канал ХХ

Новина українською

Сообщается, что в Херсонской области Дарьевский мост через Ингулец сегодня утром, 9 ноября, взорвали российские оккупанты.

Есть информация о подрыве сразу нескольких мостов в Херсонской области, Дарьевский и Тягинский. Также при выезде из Снигуровки в сторону Херсона — взорваны мосты через канал. Теперь связь между Херсоном и Новой Каховкой оборвана.

Эту информацию подтвердил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Также есть информация о том, что в Херсоне почти всюду убрали флаги российской федерации. Аналитики и эксперты склоняются к тому, что все это признаки отступления россиян, однако не исключается либо потенциальная провокация, либо осуществление врагом элементов плана.

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В статье: война с россией
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Источник:
t.me/Tsaplienko

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Комментарии (1)
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vadooo (Слатино)
09.11.2022 в 13:11
Мутять тварі
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