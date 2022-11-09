В Херсонской области россияне взорвали сразу несколько мостов, оккупанты снимают свои аквафреши
И что бы это могло означать?
ТГ-канал ХХ
Сообщается, что в Херсонской области Дарьевский мост через Ингулец сегодня утром, 9 ноября, взорвали российские оккупанты.
Есть информация о подрыве сразу нескольких мостов в Херсонской области, Дарьевский и Тягинский. Также при выезде из Снигуровки в сторону Херсона — взорваны мосты через канал. Теперь связь между Херсоном и Новой Каховкой оборвана.
Эту информацию подтвердил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
Также есть информация о том, что в Херсоне почти всюду убрали флаги российской федерации. Аналитики и эксперты склоняются к тому, что все это признаки отступления россиян, однако не исключается либо потенциальная провокация, либо осуществление врагом элементов плана.
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