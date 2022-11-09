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Британская разведка сообщила, когда россияне смогут ввести Крымский мост в полноценную эксплуатацию

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Надо еще один хлопок по незаконному сооружению

Британская разведка сообщила, когда россияне смогут ввести Крымский мост в полноценную эксплуатацию

Defence Intelligence

Новина українською

Усилия россии по ремонту Крымского моста продолжаются, но вряд ли он будет полностью введен в эксплуатацию, по крайней мере, до сентября 2023 года. Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в среду.

8 ноября автомобильный мост должен был быть закрыт, чтобы можно было переместить и установить на нем новую 64-метровую секцию. Для замены поврежденных участков дороги понадобится еще три секции, отмечается в строительстве.

Хотя крымские чиновники утверждали, что эти дополнительные секции будут установлены до 20 декабря, в отчете, предоставленном президенту путину, было отмечено, что работы на другой проезжей части приведут к прерыванию дорожного движения до марта 2023 года.

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В статье: британская разведка Разведка Британии
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Источник:
twitter.com/DefenceHQ

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