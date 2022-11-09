Британская разведка сообщила, когда россияне смогут ввести Крымский мост в полноценную эксплуатацию

Усилия россии по ремонту Крымского моста продолжаются, но вряд ли он будет полностью введен в эксплуатацию, по крайней мере, до сентября 2023 года. Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в среду.

8 ноября автомобильный мост должен был быть закрыт, чтобы можно было переместить и установить на нем новую 64-метровую секцию. Для замены поврежденных участков дороги понадобится еще три секции, отмечается в строительстве.

Хотя крымские чиновники утверждали, что эти дополнительные секции будут установлены до 20 декабря, в отчете, предоставленном президенту путину, было отмечено, что работы на другой проезжей части приведут к прерыванию дорожного движения до марта 2023 года.