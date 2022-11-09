ISW: Секретарь совбеза рф прибыл с визитом в Тегеран для обсуждения поставки баллистических ракет
патрушев – придворный черт путина
Патрушев, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Секретарь совета национальной безопасности россии николай патрушев 8 ноября прибыл в Тегеран, вероятно, для обсуждения возможной продажи иранских баллистических ракет россии. Он запланировал ряд встреч с местными чиновниками.
Об этом со ссылкой на иранское государственное информационное агентство Nour сообщает в новом отчете Институт изучения войны. патрушева призвал в Иран секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани. Nour, вероятно, объявил о прибытии патрушева в Иран, чтобы привлечь внимание международной аудитории к сотрудничеству между москвой и Тегераном, а также неявно подчеркнуть, что высокопоставленный российский чиновник обратился к Ирану за помощью в Украине.
Тегеран стремится публично сигнализировать об изменении баланса в своем стратегическом партнерстве с москвой, особенно перед региональными противниками, такими как Израиль и Саудовская Аравия, считают в ISW.
россия продолжает закупать товары военного и невоенного назначения для войны в Украине, используя транзакции в криптовалюте во избежание отслеживания. Об этом сообщает Институт изучения войны.
Визит Патрушева в Иран также проходит на фоне сообщений о том, что иранский режим ищет помощи в россии в подавлении протестов.
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