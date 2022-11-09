В Пентагоне заявили, что россия потеряла половину основных боевых танков в войне против Украины
путин снова всех переиграл?
Getty Images / Global Images Ukraine
Войска путина уже потеряли половину своих основных боевых танков на поле боя. Также они использовали большую часть своего высокоточного оружия. Такое мнение высказал заместитель председателя Пентагона Колин Каль, пишет издание CNN. По его словам, рф выйдет из войны очень слабой.
рф понесла десятки тысяч потерь с начала войны в феврале, как отметил Каль. Это "значительно" больше, чем Советский Союз во время войны в Афганистане.
"Более 80% сухопутных войск погрязли в Украине. Они потратили большинство своих высокоточных боеприпасов, а санкции и экспортный контроль значительно усложнят восстановление их вооруженных сил до состояния, в котором они были до войны".
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