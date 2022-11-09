Российские пропагандисты сообщили о гибели известного предателя Стремоусова

Российские пропагандисты в один голос сообщают, что так называемый замгубернатора Херсонской области, известный коллаборант Кирилл Стремоусов мертв.

Эту информацию распространили Russia Today, Readovka; целый ряд известных в рядах оккупантов военкоров, вроде Романа Сапонькова, Семена Пегова; соболезнования в связи со смертью предателя выразил его коллега из Севастополя Михаил Развожаев.

По версии Readovka, Стремоусов разбился на трассе Херсон - Армянск неподалеку от Геническа. Других деталей пока нет.

Напомним, 45-летний Стремоусов одним из первых в Херсоне перешел на сторону россиян, регулярно появлялся на тамошних телеканалах и запомнился ярой антиукраинской позицией.

Также российские военкоры сегодня, 9 ноября, пишут о массовом отступлении оккупантов с правобережья Днепра, но украинский Генштаб это пока не комментирует.