Российские пропагандисты сообщили о гибели известного предателя Стремоусова
Якобы попал в ДТП
Фото из открытых источников
Российские пропагандисты в один голос сообщают, что так называемый замгубернатора Херсонской области, известный коллаборант Кирилл Стремоусов мертв.
Эту информацию распространили Russia Today, Readovka; целый ряд известных в рядах оккупантов военкоров, вроде Романа Сапонькова, Семена Пегова; соболезнования в связи со смертью предателя выразил его коллега из Севастополя Михаил Развожаев.
По версии Readovka, Стремоусов разбился на трассе Херсон - Армянск неподалеку от Геническа. Других деталей пока нет.
Напомним, 45-летний Стремоусов одним из первых в Херсоне перешел на сторону россиян, регулярно появлялся на тамошних телеканалах и запомнился ярой антиукраинской позицией.
Также российские военкоры сегодня, 9 ноября, пишут о массовом отступлении оккупантов с правобережья Днепра, но украинский Генштаб это пока не комментирует.
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