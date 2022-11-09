  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Российские пропагандисты сообщили о гибели известного предателя Стремоусова
В тренде

Российские пропагандисты сообщили о гибели известного предателя Стремоусова

Общие новости
(1 голосов)

Якобы попал в ДТП

Российские пропагандисты сообщили о гибели известного предателя Стремоусова

Фото из открытых источников

Новина українською

Российские пропагандисты в один голос сообщают, что так называемый замгубернатора Херсонской области, известный коллаборант Кирилл Стремоусов мертв.

Эту информацию распространили Russia Today, Readovka; целый ряд известных в рядах оккупантов военкоров, вроде Романа Сапонькова, Семена Пегова; соболезнования в связи со смертью предателя выразил его коллега из Севастополя Михаил Развожаев.

По версии Readovka, Стремоусов разбился на трассе Херсон - Армянск неподалеку от Геническа. Других деталей пока нет.

Напомним, 45-летний Стремоусов одним из первых в Херсоне перешел на сторону россиян, регулярно появлялся на тамошних телеканалах и запомнился ярой антиукраинской позицией.

Также российские военкоры сегодня, 9 ноября, пишут о массовом отступлении оккупантов с правобережья Днепра, но украинский Генштаб это пока не комментирует.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Readovka

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде