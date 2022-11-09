Германия передала Украине дополнительный пакет помощи: что в него вошло
Бронеавтомобили, ракеты для ПВО и защита от дронов
Германия предоставила Украине дополнительный пакет военной помощи.
Об этом говорится на сайте немецкого правительства.
В пакет военной помощи вошли:
- 30 транспортных автомобилей повышенной проходимости "Динго";
- ракеты для ЗРК Iris-Т;
- 18 датчиков и "глушилок" для защиты от беспилотников;
- 18 разведывательных беспилотников;
- 5 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;
- 3 погрузчика
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