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Германия передала Украине дополнительный пакет помощи: что в него вошло

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Бронеавтомобили, ракеты для ПВО и защита от дронов

Германия передала Украине дополнительный пакет помощи: что в него вошло

Новина українською

Германия предоставила Украине дополнительный пакет военной помощи.

Об этом говорится на сайте немецкого правительства.

В пакет военной помощи вошли:

  • 30 транспортных автомобилей повышенной проходимости "Динго";
  • ракеты для ЗРК Iris-Т;
  • 18 датчиков и "глушилок" для защиты от беспилотников;
  • 18 разведывательных беспилотников;
  • 5 большегрузных полуприцепов M1070 Oshkosh;
  • 3 погрузчика
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В статье: война с россией
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