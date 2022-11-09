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Захарова заявила, что Россия открыта для переговоров с Украиной

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На России снова начали говорить о переговорах

Захарова заявила, что Россия открыта для переговоров с Украиной

фото из свободных источников

Новина українською

В МИД РФ заявили, что Россия якобы открыта для переговоров с Украиной.

Об этом сказала спикер МИД РФ Мария Захарова, информирует российский пропагандистский канал "Риа-Новости".

"Россия по-прежнему открыта к переговорам с Украиной – разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на данный момент", - отметила она.

Здесь следует напомнить, что президент Владимир Зеленский четко давал понять россиянам, что переговоры с ними будут возможны только тогда, когда оккупационные войска покинут все захваченные территории нашего государства. Но он объяснил и то, что дальнейший разговор также будет зависеть от того, каким образом российские оккупанты покинут нашу страну: если это будет добровольный выход, то это один тип диалога, более мягкий переход от войны к дипломатии, но если их выбьют отсюда украинские войска - это уже совсем другой тип.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что в РФ якобы только ждут "добрую волю" Украины, чтобы все же вернуться к переговорам.

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В статье: война с россией Мария Захарова
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