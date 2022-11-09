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Российское военное командование заявило о начале вывода войск из Херсона

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(1 голосов)

Говорят о том, что выводят группировку на левый берег Днепра

Российское военное командование заявило о начале вывода войск из Херсона

фото из свободных источников

Новина українською

Российское командование решило отвести оккупационные войска с Херсона на левый берег Днепра.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на брифинг нового командующего российскими оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина.

"Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск", - заявил Суровикин

По его словам, наиболее целесообразным вариантом является "организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр".

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"Предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр", - сказал Суровкин.

"Манёвры войск будут осуществлены в ближайшие сроки", - добавил он.

Также сообщается, что министр обороны россии Шойгу согласился с его выводами и утвердил вывод войск на левый берег Днепра.

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В статье: война с россией сергей шойгу
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Комментарии (3)
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Caballero (DC)
09.11.2022 в 18:07
Український генерал пан Залужний: "Ми їх усіх вб'ємо".
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Olegyurchak (Хмельницький )
09.11.2022 в 17:46
"Куда же вы, тимуровцы?..."
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Cerega15 (Kherson)
09.11.2022 в 17:48
Отрицательное наступление.
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0
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