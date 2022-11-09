Российское военное командование заявило о начале вывода войск из Херсона
Говорят о том, что выводят группировку на левый берег Днепра
фото из свободных источников
Российское командование решило отвести оккупационные войска с Херсона на левый берег Днепра.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на брифинг нового командующего российскими оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина.
"Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск", - заявил Суровикин
По его словам, наиболее целесообразным вариантом является "организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр".
"Предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр", - сказал Суровкин.
"Манёвры войск будут осуществлены в ближайшие сроки", - добавил он.
Также сообщается, что министр обороны россии Шойгу согласился с его выводами и утвердил вывод войск на левый берег Днепра.
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