Российское военное командование заявило о начале вывода войск из Херсона

Российское командование решило отвести оккупационные войска с Херсона на левый берег Днепра.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на брифинг нового командующего российскими оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина.

"Решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время мы сохраним жизни наших военных и боеспособность группировки войск", - заявил Суровикин

По его словам, наиболее целесообразным вариантом является "организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр".

"Предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр", - сказал Суровкин.

"Манёвры войск будут осуществлены в ближайшие сроки", - добавил он.

Также сообщается, что министр обороны россии Шойгу согласился с его выводами и утвердил вывод войск на левый берег Днепра.