Зеленский образовал 4 военные администрации в Херсонской области

В среду, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский образовал четыре военные администрации в Херсонской области.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

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Своим указом №760 глава государства образовал военные администрации в Херсонской области, а именно:

Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района;

Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района;

Каховскую городскую военную администрацию Каховского района;

Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района.

Генеральный штаб ВСУ и областная военная администрация Херсонской области должны осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

Интересно, что все вышеназванные населенные пункты находятся на левом берегу Днепра и временно оккупированы российскими войсками.