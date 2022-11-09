  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский образовал 4 военные администрации в Херсонской области
В тренде

Зеленский образовал 4 военные администрации в Херсонской области

Общие новости
(1 голосов)

Все они находятся на левом берегу Днепра

Зеленский образовал 4 военные администрации в Херсонской области

instagram.com/zelenskiy_official

Новина українською

В среду, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский образовал четыре военные администрации в Херсонской области.

Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Читайте такжеЗеленский: На Донетчине земля перед украинскими позициями буквально завалена телами оккупантов

Своим указом №760 глава государства образовал военные администрации в Херсонской области, а именно:

  • Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района;
  • Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района;
  • Каховскую городскую военную администрацию Каховского района;
  • Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района.

Генеральный штаб ВСУ и областная военная администрация Херсонской области должны осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

Интересно, что все вышеназванные населенные пункты находятся на левом берегу Днепра и временно оккупированы российскими войсками.

Также напомним, что в среду, 9 ноября российское военное командование заявило о начале вывода войск с правого берега на левый (в ьом числе и из Херсона).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде