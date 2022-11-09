Зеленский образовал 4 военные администрации в Херсонской области
Все они находятся на левом берегу Днепра
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В среду, 9 ноября, президент Украины Владимир Зеленский образовал четыре военные администрации в Херсонской области.
Об этом сообщает сайт Офиса президента.
Своим указом №760 глава государства образовал военные администрации в Херсонской области, а именно:
- Долматовскую сельскую военную администрацию Скадовского района;
- Голопристанскую городскую военную администрацию Скадовского района;
- Каховскую городскую военную администрацию Каховского района;
- Крестовскую сельскую военную администрацию Каховского района.
Генеральный штаб ВСУ и областная военная администрация Херсонской области должны осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.
Интересно, что все вышеназванные населенные пункты находятся на левом берегу Днепра и временно оккупированы российскими войсками.
Также напомним, что в среду, 9 ноября российское военное командование
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