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СМИ: Путин не поедет на встречу G20, Россию будет представлять Лавров

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(2 голосов)

Карлик боится, что западные лидеры будут показательно его избегать

СМИ: Путин не поедет на встречу G20, Россию будет представлять Лавров

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Президент России Владимир Путин все же решил не ехать на саммит лидеров Группы двадцати, который будет проходить на следующей неделе на острове Бали в Индонезии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которым известно о планировании, пишет "Европейская правда".

Причиной решения называют боязнь в Кремле, что западные лидеры будут показательно избегать Путина.

Вместо него на событие якобы планируют отправить главу МИД Сергея Лаврова.

Напомним, на событие приглашен также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что будет участвовать только в случае, если на саммите не будет Путина.

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В статье: Владимир Путин война с россией
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Комментарии (1)
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djeff2015 (Запорожье)
09.11.2022 в 22:13
путин...росія...лавров....пишуться з МАЛЕНЬКОЇ літери! пора це вже давно зрозуміти!
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