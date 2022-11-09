СМИ: Путин не поедет на встречу G20, Россию будет представлять Лавров
Карлик боится, что западные лидеры будут показательно его избегать
Президент России Владимир Путин все же решил не ехать на саммит лидеров Группы двадцати, который будет проходить на следующей неделе на острове Бали в Индонезии.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, которым известно о планировании, пишет "Европейская правда".
Причиной решения называют боязнь в Кремле, что западные лидеры будут показательно избегать Путина.
Вместо него на событие якобы планируют отправить главу МИД Сергея Лаврова.
Напомним, на событие приглашен также президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил,
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