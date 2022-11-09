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Подоляк: Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя

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Украинские власти не доверяют заявлениям россиян

Подоляк: Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя

фото из свободных источников

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В Херсоне остается значительная часть российских группировок. Пока рано говорить о том, что оккупанты покинули город.

Об этом пишет советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Действия говорят громче слов. Украина не видит признаков того, что Россия покидает Херсон без боя. В городе сохраняется значительная часть ru-группировок, в регион стягиваются дополнительные резервы", - написал он.

По словам Подоляка, Украина освобождает территории, опираясь на данные разведки, а не "срежиссированные телевизионные заявления".

Также не доверяет российским заявлениям и глава Николаевской ОВА Виталий Ким: "Если россияне что-то говорят, то сделают наоборот".

Напомним, что 9 ноября новый командующий российскими оккупационными войсками в Украине Сергей Суровикин заявил, что на Херсонщине РФ перебрасывает оккупантов на левый берег Днепра, то есть покидает Херсон.

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В статье: война с россией Михаил Подоляк Виталий Ким
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