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WBC вышвырнул из своих рейтингов российских и белорусских боксеров

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Данное решение WBC принято на фоне продолжающейся военной агрессии россии против Украины

WBC вышвырнул из своих рейтингов российских и белорусских боксеров

фото из свободных источников

Новина українською

Всемирный боксерский совет WBC вышвырнул из своих рейтингов российских и белорусских боксеров.

Об этом заявил президент WBC Маурисио Сулейман, на его слова ссылается "РИА Новости".

Также WBC продолжит бан на проведение поединков, мероприятий и боксерских вечеров в этих странах. Таким образом, в организации не будут санкционировать бои в россии и беларуси.

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Данное решение WBC принято на фоне продолжающейся военной агрессии россии против Украины.

На текущий момент в рейтингах WBC находятся несколько российских боксеров.

Артур Бетербиев, также имеющий гражданство Канады, владеет поясом чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе. Алексей Папин занимает первое место в рейтинге WBC в первом тяжелом весе, Евгений Романов идет на первой строчке в промежуточном весе.

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В статье: война с россией wbc
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