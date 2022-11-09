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ВСУ вошли в Правдино и Калиновское в Херсонской области

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Это порядка 30 км от Херсона

ВСУ вошли в Правдино и Калиновское в Херсонской области

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Украинские войска вошли в населенный пункт Правдино Херсонской области.

Об этом сообщают бойцы в социальных сетях.

"Между тем ВСУ зашли в н.п. Правдино в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Военные опубликовали видео из населенного пункта. На нем видны бойцы ВСУ и местные жители.

Правдино находится в 30 километрах от оккупированного Херсона.

Также офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщает о том, что украинские военные установили флаг Украины в селе Калиновское Херсонской области.


"9 ноября, один из самых тяжелых дней, но самых красивых закатов", - говорится в заявлении.


Военный ВСУ заявляет, что село Калиновское Херсонской области освобождено.

Сегодня стало известно, что командование РФ заявило о намерениях вывести оккупационные войска из Херсона на левый берег Днепра.

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В статье: война с россией
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