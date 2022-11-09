ВСУ вошли в Правдино и Калиновское в Херсонской области
Это порядка 30 км от Херсона
Генштаб ЗСУ
Украинские войска вошли в населенный пункт Правдино Херсонской области.
Об этом сообщают бойцы в социальных сетях.
"Между тем ВСУ зашли в н.п. Правдино в Херсонской области", - говорится в сообщении.
Военные опубликовали видео из населенного пункта. На нем видны бойцы ВСУ и местные жители.
Правдино находится в 30 километрах от оккупированного Херсона.
Также офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщает о том, что украинские военные установили флаг Украины в селе Калиновское Херсонской области.
"9 ноября, один из самых тяжелых дней, но самых красивых закатов", - говорится в заявлении.
Военный ВСУ заявляет, что село Калиновское Херсонской области освобождено.
Сегодня стало известно, что командование РФ заявило о намерениях
???? Тим часом ЗСУ зайшли в н.п. Правдине на Херсонщині.#Херсон #Kherson #Ukraine️ #UkraineRussianWar️ #ЗСУ #ВСУ pic.twitter.com/XfyV4sEl2g— UkrainianMilitant???? (@SoccerUkraine) November 9, 2022
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