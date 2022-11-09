ВСУ вошли в Правдино и Калиновское в Херсонской области

Украинские войска вошли в населенный пункт Правдино Херсонской области.

Об этом сообщают бойцы в социальных сетях.

"Между тем ВСУ зашли в н.п. Правдино в Херсонской области", - говорится в сообщении.

Военные опубликовали видео из населенного пункта. На нем видны бойцы ВСУ и местные жители.

Правдино находится в 30 километрах от оккупированного Херсона.

Также офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщает о том, что украинские военные установили флаг Украины в селе Калиновское Херсонской области.



"9 ноября, один из самых тяжелых дней, но самых красивых закатов", - говорится в заявлении.



Военный ВСУ заявляет, что село Калиновское Херсонской области освобождено.