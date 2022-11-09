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Зеленский: Враг не делает нам подарков, "жестов доброй воли". Мы за все это боремся

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Обращение президента к нации от 9 ноября

Зеленский: Враг не делает нам подарков, "жестов доброй воли". Мы за все это боремся

Зе!Президент

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежедневном видеообращении к нации за 9 ноября прокомментировал информацию о том, что российские войска якобы намерены оставить Херсон.

"В информационном пространстве сегодня очень много радостей – и понятно почему. Но наши эмоции должны быть сдержанными – всегда во время войны.

Кормить врага всеми деталями наших операций точно не стану. То ли на юге, то ли на востоке, то ли где-нибудь еще – когда будет наш результат, каждый это увидит. Обязательно.

Может, это звучит не так, как кто-то сейчас ожидает, Может, не так, как в новостях.

Но нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает "жестов доброй воли". Мы за все это боремся.

А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг – это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев.

Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска. В интересах освобождения всей нашей земли – и чтобы потерь было меньше.

Именно так мы обеспечим освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других городов.

Но это будет следствием наших усилий, наших оборонительных операций. Тех, которые сейчас продолжаются, тех, которые еще планируем", - сказал Зеленский.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский
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