Байден – про уход рф с Херсонщины, ожидания от республиканцев, самолеты США для ВСУ и действия Маска

Президент США Джо Байден прокомментировал заявление российского министра обороны сергея шойгу о якобы отводе войск россии с правого берега Херсонской области Украины. Также он ответил на другие вопросы журналистов в рамках пресс-конференции по итогам промежуточных выборов в Конгресс.

"Прежде всего, я нахожу интересным то, что они ждали с этим решением до завершения выборов (в обе палаты Конгресса США), а мы уже давно знали, что они его примут. И это решение – доказательство того факта, что у российской армии – большие проблемы. По меньшей мере, это даст всем время, чтобы перестроить позиции на зимний период, и еще остается выяснить, готова ли Украина или нет, пойти на компромисс с россией".

"В сфере внешней политики я надеюсь, что мы продолжим двухпартийный подход к противостоянию российской агрессии в Украине. Это мое ожидание. Так что я был бы удивлен, если бы лидер республиканцев в Палате представителей, даже имея большинство, скажет, что они не собираются финансировать законные оборонные потребности Украины".

"Меня, например, спрашивали, не могли бы мы предоставить американские самолеты, чтобы гарантировать защиту неба над Украиной. Я сказал: "Нет, мы не собираемся этого делать. Мы не собираемся втягиваться в третью мировую войну и вступать в прямой конфликт". Но обеспечим ли мы их всем – рациональной способностью защищаться? Да".

"Говоря простыми словами, есть два типа ракет, которые вы можете сбросить: одна, пролетающая более 600 миль, и вторая, пролетающая примерно 160 миль. Мы не давали им никаких, которые летят на 600 миль, потому что я не хочу, чтобы они начали бомбить территорию россии. Между прочим, мы не предоставляли Украине карт-бланш. Мы многое не делали для Украины".

"Сотрудничество и/или технические отношения Илона Маска с другими странами заслуживают того, чтобы на них обратили внимание. Делает ли он что-то ненадлежащее, я этого не предполагаю. Я предполагаю, что на это стоит обратить внимание".