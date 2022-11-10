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"То же самое, вероятно, и на украинской стороне". Представитель Пентагона – о потерях России в войне

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"То же самое, вероятно, и на украинской стороне". Представитель Пентагона – о потерях России в войне

Getty Images / Global Images Ukraine

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Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли заявил, что более 100 000 российских солдат были убиты или ранены во время войны в Украине. Цитирует Милли CNN.

"Вы видите более 100 000 убитых и раненых русских солдат. То же самое, вероятно, и на украинской стороне".

При этом не понятно, говорит ли Милли о мирных или только военных потерях. Reuters отмечает, что оценки генерала по смерти гражданских не могут быть независимо подтверждены, ведь в оккупированном Мариуполе, по оценкам украинских властей, могли погибнуть около 80 тысяч человек.

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В статье: война с россией Марк Милли
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Источник:
edition.cnn.com

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