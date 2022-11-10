  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Приближаемся к 80 тысячам уничтоженных оккупантов. Новые данные о потерях россиян
В тренде

Приближаемся к 80 тысячам уничтоженных оккупантов. Новые данные о потерях россиян

Общие новости
(1 голосов)

Генштаб отчитывается о работе украинских воинов

Приближаемся к 80 тысячам уничтоженных оккупантов. Новые данные о потерях россиян

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях россиян по состоянию на утро 10 ноября.

В частности, за минувшие сутки – среду, 9 ноября, – украинская армия уничтожила еще 740 оккупантов. Таким образом, ориентировочные потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют 78 690.

Также за среду было уничтожено 53 единицы военной техники врага.

Потери россиян в технике:

  • танков - 2804 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 5682 (+16) ед,
  • артиллерийских систем - 1805 (+3) ед,
  • РСЗО - 393 (+0) ед,
  • средства ПВО - 205 (+0) ед,
  • самолетов - 278 (+0) ед,
  • вертолетов - 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16),
  • крылатые ракеты – 399 (+0),
  • корабли /катера - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4242 (+15) ед,
  • специальная техника – 159 (+0).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде