Приближаемся к 80 тысячам уничтоженных оккупантов. Новые данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях россиян по состоянию на утро 10 ноября.

В частности, за минувшие сутки – среду, 9 ноября, – украинская армия уничтожила еще 740 оккупантов. Таким образом, ориентировочные потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют 78 690.

Также за среду было уничтожено 53 единицы военной техники врага.

Потери россиян в технике:

танков - 2804 (+3) ед,

боевых бронированных машин - 5682 (+16) ед,

артиллерийских систем - 1805 (+3) ед,

РСЗО - 393 (+0) ед,

средства ПВО - 205 (+0) ед,

самолетов - 278 (+0) ед,

вертолетов - 260 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16),

крылатые ракеты – 399 (+0),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4242 (+15) ед,

специальная техника – 159 (+0).

Как указывает Генштаб, наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлении.