Приближаемся к 80 тысячам уничтоженных оккупантов. Новые данные о потерях россиян
Генштаб отчитывается о работе украинских воинов
Генеральный штаб ВСУ обновил данные о потерях россиян по состоянию на утро 10 ноября.
В частности, за минувшие сутки – среду, 9 ноября, – украинская армия уничтожила еще 740 оккупантов. Таким образом, ориентировочные потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют 78 690.
Также за среду было уничтожено 53 единицы военной техники врага.
Потери россиян в технике:
- танков - 2804 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 5682 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 1805 (+3) ед,
- РСЗО - 393 (+0) ед,
- средства ПВО - 205 (+0) ед,
- самолетов - 278 (+0) ед,
- вертолетов - 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16),
- крылатые ракеты – 399 (+0),
- корабли /катера - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4242 (+15) ед,
- специальная техника – 159 (+0).
Как указывает Генштаб, наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлении.
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