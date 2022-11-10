В Генштабе рассказали, как будут действовать ВСУ в случае наступления россиян из Беларуси

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал новое сообщение, продемонстрировав, как армия готовится к возможному наступлению россиян из Беларуси:

"Активная оборона. Так будут действовать наши воины на случай, если враг вздумает повторить наступление с территории республики Беларусь. С момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов. Каждая дорога и тропа, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом. Его потери будут огромными".

"Для обороны и отпора вооруженной агрессии будут задействованы все возможные инженерные заграждения, минирование местности и использование фугасов. Активно будут действовать подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных Сил и Ракетных войск и артиллерии. Вместе победим!"