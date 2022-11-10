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Воздушные Силы: Россия накапливает ракеты и готовит массированный удар по Украине

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Накапливают запасы

Воздушные Силы: Россия накапливает ракеты и готовит массированный удар по Украине

Укринформ ТВ

Новина українською

Россия снизила интенсивность атак с помощью ракет и беспилотников. Вероятно, оккупанты пытаются накопить запасы для нового массированного удара по Украине. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, оккупанты увидели, что эффекта от единичных ударов не так много. Игнат отметил, что для массированных ударов в октябре россияне копили средства несколько месяцев. Он сказал, что российские заводы работают в три смены, чтобы пополнить запасы крылатых ракет.

"Вероятно, они накапливают какой-то определенный запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что не оставил враг своих намерений бить по нашей критической инфраструктуре".

"Баллистическая ракета – это вид вооружения, который может сбиваться достаточным количеством средств противоракетной обороны. Какое количество ракет России будет поставлять Иран пока неизвестно. Где именно их разместят – будет знать высшее руководство нашего государства. Противодействие будет организовано".

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В статье: война с россией Юрий Игнат
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Источник:
Телемарафон

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