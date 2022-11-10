Воздушные Силы: Россия накапливает ракеты и готовит массированный удар по Украине

Россия снизила интенсивность атак с помощью ракет и беспилотников. Вероятно, оккупанты пытаются накопить запасы для нового массированного удара по Украине. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, оккупанты увидели, что эффекта от единичных ударов не так много. Игнат отметил, что для массированных ударов в октябре россияне копили средства несколько месяцев. Он сказал, что российские заводы работают в три смены, чтобы пополнить запасы крылатых ракет.