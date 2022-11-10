Politico: В Бундестаге хотят заблокировать миллиарды евро ЕС для Венгрии

Руководящие партии Германии, вероятно, призовут канцлера Олафа Шольца не давать добро на миллиарды евро помощи Венгрии, пока не будут тщательно проанализированы антикоррупционные реформы власти этой страны в области верховенства права.

Если Будапешт предоставит "должные доказательства" того, что серьезно отнесся к демократическим преобразованиям и "принял эффективные меры по исправлению положения", он получит около 7,5 млрд евро из фондов ЕС, пишет Politico.

Решение о выделении венграм денег или пролонгации блокировки будет приниматься в декабре. В начале ноября, пишет издание, антикоррупционеры в Будапеште предупредили, что премьер страны Виктор Орбан "обманывает ЕС обещаниями реформ". В Бундестаге разделяют эти опасения.

9 ноября Венгрия заявила, что не поддержит пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро на 2023 год. Будапешт не продает Украине вооружения и запрещает их поставки в Украину через свою территорию. Также Венгрия последовательно выступает за отмену санкций ЕС против страны-оккупанта.