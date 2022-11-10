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Politico: В Бундестаге хотят заблокировать миллиарды евро ЕС для Венгрии

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Орбан, спишь?

Politico: В Бундестаге хотят заблокировать миллиарды евро ЕС для Венгрии

GettyImages-

Новина українською

Руководящие партии Германии, вероятно, призовут канцлера Олафа Шольца не давать добро на миллиарды евро помощи Венгрии, пока не будут тщательно проанализированы антикоррупционные реформы власти этой страны в области верховенства права.

Если Будапешт предоставит "должные доказательства" того, что серьезно отнесся к демократическим преобразованиям и "принял эффективные меры по исправлению положения", он получит около 7,5 млрд евро из фондов ЕС, пишет Politico.

Решение о выделении венграм денег или пролонгации блокировки будет приниматься в декабре. В начале ноября, пишет издание, антикоррупционеры в Будапеште предупредили, что премьер страны Виктор Орбан "обманывает ЕС обещаниями реформ". В Бундестаге разделяют эти опасения.

9 ноября Венгрия заявила, что не поддержит пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро на 2023 год. Будапешт не продает Украине вооружения и запрещает их поставки в Украину через свою территорию. Также Венгрия последовательно выступает за отмену санкций ЕС против страны-оккупанта.

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В статье: война с россией Олаф Шольц Виктор Орбан
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Источник:
politico.eu

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