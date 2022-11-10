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Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Снигиревка Николаевской области

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Слава нашим героям!

Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Снигиревка Николаевской области

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сообщается, что над населенным пунктом Снигиревка в Николаевской области солдаты 131-го отдельного разведывательного батальона ВСУ подняли украинский флаг. Это произошло утром 10 ноября под овации местных жителей.

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В статье: война с россией ВСУ
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