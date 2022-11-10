Вооруженные силы Украины освободили населенный пункт Снигиревка Николаевской области
Слава нашим героям!
Getty Images / Global Images Ukraine
Сообщается, что над населенным пунктом Снигиревка в Николаевской области солдаты 131-го отдельного разведывательного батальона ВСУ подняли украинский флаг. Это произошло утром 10 ноября под овации местных жителей.
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