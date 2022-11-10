The Wall Street Journal: США не предоставят Украине беспилотники Gray Eagle

Администрация президента США Джо Байдена не предоставит Украине современные беспилотники Gray Eagle MQ-1C, несмотря на просьбы Киева. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Это решение лишает Украину современного вооружения, о котором Киев просил в течение многих месяцев. Пентагон отклонил запрос, опасаясь, что предоставление беспилотников "Gray Eagle MQ-1C" может привести к эскалации конфликта и дать сигнал Москве, что США предоставляют оружие, которое может быть нацелено на позиции на территории России".

Члены Конгресса от обеих партий подталкивали администрацию к предоставлению Украине средневысотных вооруженных беспилотников, которые могут летать более 24 часов. В сентябрьском письме 17 законодателей призвали администрацию ускорить процесс рассмотрения вопроса о предоставлении "Gray Eagle MQ-1C".