"Не можем подтвердить или опровергнуть информацию". Залужный – о ситуации на Херсонском направлении

За каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия наших войск, отметил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Так же, как враг отходил из Киева и с Харьковщины, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона – результат активных действий украинских защитников.

"Непосредственно на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника. Тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству. Пока мы не можем подтвердить или опровергнуть информацию о так называемом выводе российских оккупационных войск из Херсону. Мы продолжаем ведение наступательной операции в соответствии со своим планом".

"Да, на Херсонском направлении с 1 октября продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает до 1381 кв км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом. Только за прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайское подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 км. кв. территории. Верьте в Вооруженные Силы Украины и нашу Победу!"