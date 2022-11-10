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"Россияне хотят сделать Херсон городом смерти". В Офисе Президента отреагировали на развитие событий на юге Украины

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"Россияне хотят сделать Херсон городом смерти". В Офисе Президента отреагировали на развитие событий на юге Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 10 ноября в своем Telegram-канале, что оккупация Херсона российской армией, как и уход из него – это классический пример "русского мира".

"РФ хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит "русский мир": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", оставили руины, ушли".

Также сегодня ситуацию на Херсонском направлении прокомментировал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный:

Читайте также"Не можем подтвердить или опровергнуть информацию". Залужный – о ситуации на Херсонском направлении

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В статье: война с россией Михаил Подоляк
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