"Россияне хотят сделать Херсон городом смерти". В Офисе Президента отреагировали на развитие событий на юге Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 10 ноября в своем Telegram-канале, что оккупация Херсона российской армией, как и уход из него – это классический пример "русского мира".

RF wants to turn Kherson into a "city of death". Ru-military mines everything they can: apartments, sewers. Artillery on the left bank plans to turn the city into ruins. This is what "Russian world" looks like: came, robbed, celebrated, killed "witnesses", left ruins and left.