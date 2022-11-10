"Россияне хотят сделать Херсон городом смерти". В Офисе Президента отреагировали на развитие событий на юге Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 10 ноября в своем Telegram-канале, что оккупация Херсона российской армией, как и уход из него – это классический пример "русского мира".

"РФ хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит "русский мир": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", оставили руины, ушли".

RF wants to turn Kherson into a "city of death". Ru-military mines everything they can: apartments, sewers. Artillery on the left bank plans to turn the city into ruins. This is what "Russian world" looks like: came, robbed, celebrated, killed "witnesses", left ruins and left. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 10, 2022

Также сегодня ситуацию на Херсонском направлении прокомментировал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный: