"Россияне хотят сделать Херсон городом смерти". В Офисе Президента отреагировали на развитие событий на юге Украины
Все будет деоккупировано
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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 10 ноября в своем Telegram-канале, что оккупация Херсона российской армией, как и уход из него – это классический пример "русского мира".
"РФ хочет сделать Херсон "городом смерти". Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Так выглядит "русский мир": пришли, ограбили, отпраздновали, убили "свидетелей", оставили руины, ушли".
RF wants to turn Kherson into a "city of death". Ru-military mines everything they can: apartments, sewers. Artillery on the left bank plans to turn the city into ruins. This is what "Russian world" looks like: came, robbed, celebrated, killed "witnesses", left ruins and left.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 10, 2022
Также сегодня ситуацию на Херсонском направлении прокомментировал Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный:
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