ГУР: Германия отправила в Украину разведывательные беспилотники

Германия отправила в Украину разведывательные беспилотники. Об этом сообщило Правительство ФРГ.

Как говорится в сообщении, из Германии в Украину направлен дополнительный пакет военной помощи, в который, в частности, вошли 18 разведывательных беспилотников.

Кроме того, ФРГ предоставила другие необходимые защитникам Украины средства.

Напомним, правительство Германии опубликовало перечень вооружения, которое страна передала Украине. В список вошла дополнительная партия ракет в систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM, а также бронемашины Dingo.