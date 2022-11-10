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ГУР: Германия отправила в Украину разведывательные беспилотники

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ГУР: Германия отправила в Украину разведывательные беспилотники

ГУР

Новина українською

Германия отправила в Украину разведывательные беспилотники. Об этом сообщило Правительство ФРГ.

Как говорится в сообщении, из Германии в Украину направлен дополнительный пакет военной помощи, в который, в частности, вошли 18 разведывательных беспилотников.

Кроме того, ФРГ предоставила другие необходимые защитникам Украины средства.

Напомним, правительство Германии опубликовало перечень вооружения, которое страна передала Украине. В список вошла дополнительная партия ракет в систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM, а также бронемашины Dingo.

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Источник:
ГУР

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