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Генштаб: Линия Вагнера не остановит ВСУ

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Есть средства преодоления заграждений

Генштаб: Линия Вагнера не остановит ВСУ

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Украинские военные тщательно отслеживают ход возведения так называемой линии Вагнера, а также изучают и рассматривают пути ее преодоления.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, передает Цензор.НЕТ.

"Инженерные заграждения имеют целью остановить или усложнить продвижение войск противника. Это могут быть как взрывные, так и невзрывные заграждения. Однако история войн имеет достаточно много примеров, когда на каждое оружие изготавливалось средство противодействия. Соответственно и у нас, благодаря международным партнерам, есть средства преодоления минно-взрывных заграждений", - отметил военный.

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Напомним, в конце октября стало известно, что оккупанты начали возводить систему противотанковых оборонительных сооружений и инженерно-фортификационных заграждений. Так называемую "линию Вагнера". ​​Они преследуют цель приостановить наступление украинских войск.

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В статье: война с россией
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