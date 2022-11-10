 Видео дня: ВСУ на трофейном Т-72Б3М тянут еще один Т-72Б3 ᐉ UA-Футбол
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Видео дня: ВСУ на трофейном Т-72Б3М тянут еще один Т-72Б3

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Дело происходит на Херсонщине

Видео дня: ВСУ на трофейном Т-72Б3М тянут еще один Т-72Б3

скриншот

Новина українською

Российские оккупационные войска в Херсонской области бросили танки, которые "затрофеили" украинские защитники.

Видео обнародовал журналист Юрий Бутусов.

"Символическое видео дня - российский ленд-лиз под Херсоном! Трофейный танк Т-72Б3М, ранее захваченный и воюющий в составе 28-й механизированной бригады, "перегруппировывает" только что захваченный еще один Т-72Б3 с противоракетным "мангалом" на башне который также будет включен в состав наших танкистов.

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Трофей попал к нашим воинам у села Посад-Покровское под Херсоном. Наступление украинцев продолжается, прославленные в РФ российские воздушно-десантные войска, сосредоточенные под Херсоном, бросают все, что мешает бегству. Однако местность плотно заминирована, это тормозит темпы наступления", - прокомментировал журналист.

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В статье: война с россией
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Источник:
Юрій Бутусов

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