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Нардеп Костенко сообщил о полном освобождении Николаевской области

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Военно-политическое руководство страны пока молчит

Нардеп Костенко сообщил о полном освобождении Николаевской области

фото из свободных источников

Новина українською

Николаевская область полностью освобождена от российских войск.

Об этом 10 ноября сообщил Роман Костенко – народный депутат и секретарь парламентского комитета по национальной обороне и разведке, который с первых дней полномасштабного вторжения принимает участие в обороне Николаевщины.

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"Сейчас нахожусь в городе Снигиревка: оно освобождено силами нашей обороны. В настоящее время проходит зачистка города. Наши ребята берут его под контроль. И это последний город, который удерживался противником в Николаевской области.

Поэтому мы можем сказать, что Николаевская область полностью освобождена, и сейчас наши силы обороны продолжают освобождать города и поселки Херсонской области", – отметил он.

При этом нужно отметить, что официальных заявлений об этом от военно-политического руководства страны пока не было.

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В статье: война с россией
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