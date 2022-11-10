Нардеп Костенко сообщил о полном освобождении Николаевской области
Военно-политическое руководство страны пока молчит
фото из свободных источников
Николаевская область полностью освобождена от российских войск.
Об этом 10 ноября сообщил Роман Костенко – народный депутат и секретарь парламентского комитета по национальной обороне и разведке, который с первых дней полномасштабного вторжения принимает участие в обороне Николаевщины.
"Сейчас нахожусь в городе Снигиревка: оно освобождено силами нашей обороны. В настоящее время проходит зачистка города. Наши ребята берут его под контроль. И это последний город, который удерживался противником в Николаевской области.
Поэтому мы можем сказать, что Николаевская область полностью освобождена, и сейчас наши силы обороны продолжают освобождать города и поселки Херсонской области", – отметил он.
При этом нужно отметить, что официальных заявлений об этом от военно-политического руководства страны пока не было.
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