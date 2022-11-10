Генштаб: За сутки ВСУ освободили 12 населенных пунктов

Генеральный штаб ВСУ обнародовал актуальную информацию с фронта. За прошедшие сутки, в направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны Украины продвинулись на 7 километров и взяли под контроль 6 населенных пунктов. Похожая ситуация и на направлении Первомайске-Херсона, где наши войска тоже взяли под контроль 6 населенных пунктов.

За сутки ВСУ освободили 12 населенных пунктов.

Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, продолжает оборудование оборонных рубежей на левом берегу реки Днепр. В то же время ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Чтобы остановить наступление Сил обороны, оккупанты наращивают фортификационное оборудование позиций на временно занятой территории Запорожской области. Для ускорения инженерных работ оккупанты пытаются приобщить гражданское местное население.

Для пополнения потерь на Херсонском направлении, на временно оккупированной территории Донецкой области производится поиск и задержка отступивших с Харьковского направления военнослужащих. Группы захватчиков отправляют без теплых вещей, экипировки, средств защиты и оружия – их обещают выдать непосредственно в районе ведения боевых действий.

Идет подготовка мобилизованных в военных учебных заведениях на территории Российской Федерации. Ожидается отправка очередной партии мобилизованных во второй декаде ноября из Смоленска.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла по врагу 8 ударов. Воины ракетных войск и артиллерии в сутки поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов, 5 средств противовоздушной обороны и другие важные военные объекты российских оккупантов.