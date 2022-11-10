В США считают, что Россия планирует испытание ядерных торпед

В последние недели США наблюдали за российскими военно-морскими судами, которые, вероятно, готовились к испытаниям ядерной торпеды. Среди них и подлодка "Белгород", которая является носителем крылатых ракет и способна запускать торпеду "Посейдон".

За последнюю неделю некоторые суда выходили из полигона, но испытания не проводили. В США считают, что это свидетельствует о технических трудностях и действии западных санкций.

Добавим, что ранее американская и британская разведки сообщали, что нет признаков, свидетельствующих о реальной готовности РФ применить ядерное оружие.