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В США считают, что Россия планирует испытание ядерных торпед

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Могут задействовать подлодку

В США считают, что Россия планирует испытание ядерных торпед

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В последние недели США наблюдали за российскими военно-морскими судами, которые, вероятно, готовились к испытаниям ядерной торпеды. Среди них и подлодка "Белгород", которая является носителем крылатых ракет и способна запускать торпеду "Посейдон".

За последнюю неделю некоторые суда выходили из полигона, но испытания не проводили. В США считают, что это свидетельствует о технических трудностях и действии западных санкций.

Добавим, что ранее американская и британская разведки сообщали, что нет признаков, свидетельствующих о реальной готовности РФ применить ядерное оружие.

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В статье: война с россией
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Источник:
Ukraine NOW

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