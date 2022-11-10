США передадут Украине новый пакет военной помощи. Официальное решение будет в скором времени

Президент США Джо Байден отправит в Украину новый пакет военной помощи на $400 млн. В частности, от США поступят ЗРК Avenger для уничтожения дронов на близком расстоянии.

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Также пакет подразумевает много новых боеприпасов. В частности, Excalibur и ракеты для HIMARS. Также будут ракеты для ЗРК Hawk.

Об этом сказал советник по нацбезопасности США Джейк Салливан на брифинге.

"Усиленная противовоздушная оборона будет критически важна для Украины, поскольку Россия продолжает использовать крылатые ракеты и беспилотники иранского производства для нападения на критически важную гражданскую инфраструктуру", - отметил Салливан.

Официально об очередном военном пакете помощи для Украины объявят в ближайшее время.

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