 США передадут Украине новый пакет военной помощи. Официальное решение будет в скором времени ᐉ UA-Футбол
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США передадут Украине новый пакет военной помощи. Официальное решение будет в скором времени

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Это усиление украинской системы ПВО и ПРО

США передадут Украине новый пакет военной помощи. Официальное решение будет в скором времени

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент США Джо Байден отправит в Украину новый пакет военной помощи на $400 млн. В частности, от США поступят ЗРК Avenger для уничтожения дронов на близком расстоянии.

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Также пакет подразумевает много новых боеприпасов. В частности, Excalibur и ракеты для HIMARS. Также будут ракеты для ЗРК Hawk.

Об этом сказал советник по нацбезопасности США Джейк Салливан на брифинге.

"Усиленная противовоздушная оборона будет критически важна для Украины, поскольку Россия продолжает использовать крылатые ракеты и беспилотники иранского производства для нападения на критически важную гражданскую инфраструктуру", - отметил Салливан.

Официально об очередном военном пакете помощи для Украины объявят в ближайшее время.

В паакет вошли:

  • ракеты для систем ПВО HAWK;
  • 4 зенитно-ракетных комплекса Avenger и ракеты Stinger;
  • боеприпасы для HIMARS;
  • 21 000 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 10000 120-мм минометных мин;
  • 100 высокомобильных машин (HMMWV);
  • 400 гранатометов;
  • стрелковое оружие, оптику и более 20 000 000 патронов к нему;
  • взрывная техника и средства защиты от холода.
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В статье: война с россией
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Источник:
CNN

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