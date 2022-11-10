Испания передает Украине еще дополнительные системы ПВО Hawk - всего их будет шесть

Министр обороны Испании Маргарета Роблес во время встречи с украинскими военными, которые проходят тренировки на испанской территории, объявила о передаче двух дополнительных зенитно-ракетных комплексов Hawk в дополнение к уже анонсированным четырем.

Об этом сообщает InfoDefensa.

Также Роблес объявила, что Испания предоставит Украине батарею гаубиц калибром 105 мм, которыми овладевает 21 украинский военнослужащий на базе в Альмерии, а также дополнительные генераторы для покрытия дефицита электроэнергии в стране. Кроме того, Испания передала Украине 77 тысяч зимних мундиров для военнослужащих.

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Чиновница подчеркнула, что военная и гуманитарная помощь из Испании Украине начала отправляться буквально с первого дня полномасштабной войны, а испанские самолеты совершили 50 полетов по 11 часов каждый.

"Мы не можем рассказать все, что хотели бы, в основном, чтобы россияне не знали, что посылается, или в каком количестве, или когда, мы не можем забывать, что мы говорим о войне", - отметила глава испанского Минобороны.

Еще в октябре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что по просьбе Альянса Испания передаст четыре пусковые установки системы ПВО Hawk.